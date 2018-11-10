Украинские пловцы Романчук и Фролов выиграли медали на этапе Кубка мира в Токио, - НОК. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета.
"Два украинских пловца взошли на пьедестал почета Кубка мира в Токио на дистанции 1500 м вольным стилем. Как и неделю назад в Пекине первым финишировал Михаил Ромачук (на этот раз его победное время составило 14.27,93), а третьим - Сергей Фролов (14.39,22). Поздравляем, так держать", - говорится в сообщении.
Федерация плавания Украины также информирует, что 9 ноября Михаил Ромачук завоевал бронзовую награду на дистанции 400 м вольным стилем (3.42,63).