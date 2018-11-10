Канада осудила действия России по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада глубоко обеспокоена незаконными выборами, запланированными на 11 ноября в Донецкой и Луганской областях. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны уважаться", - отметили в ведомстве.

В МИД также осудили действия России, "которые нарушают международные нормы и создают угрозу для людей на востоке Украины".

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"Канада остается обеспокоенной текущей ситуацией на Донбассе, которая является прямым следствием российской агрессии. С 2014 года Канада выделила 750 млн дол. международной помощи Украине, в том числе в поддержку развития, стабилизации и безопасности, а также гуманитарную помощь", - напомнили в МИД.

В МИД отметили, что канадцы "и в дальнейшем будут солидарны с народом Украины".

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Напоминаем, 7 сентября российские наемники на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые выборы.