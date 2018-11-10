СБУ обыскала квартиру депутата Херсонского облсовета Ставицкого по делу Гандзюк, - адвокат Ильченко

Об этом его адвокат, депутат Херсонского горсовета Дмитрий Ильченко сообщил Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Дмитрия Ильченко, во время обыска был грубо нарушен Уголовно-процессуальный кодекс. Сотрудники СБУ действовали без каких-либо документов. Он заявил, что адвокаты будут жаловаться на нарушение прав клиента.

"Считаю, что это использование ситуации для давления", - сказал Ильченко.

Детали обыска разглашать отказался, ведь в принудительном порядке подписал документ о неразглашении.

Ранее на своей странице в Facebook он сообщал о найденном силовиками телефоне Ставицкого. Также он писал: "Сотрудники СБУ ворвались в квартиру депутата областного совета Ставицкого. Ищут доказательства его участия в убийстве Екатерины Гандзюк. Решение суда нет. Документов у работников СБУ нет. Что конкретно ищут - сказать отказываются".

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.