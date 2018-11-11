Около 35 тысяч человек ежедневно проходят через КПВВ на Донбассе, - пресс-центр ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют по осеннему графику в штатном режиме с 07:00 до 18:30. Пассажиро-транспортный поток остается на среднесуточном уровне и составляет около 35 тысяч человек ежедневно во всех КПВВ в пределах Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

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При этом подразделения Госпогранслужбы вместе со всеми правоохранительными органами из состава ОС постоянно проводят организационные и практические меры, направленные на недопущение проникновения на территорию Украины террористов, преступников и лиц, которые могут организовывать или участвовать в мероприятиях по дестабилизации ситуации в стране.

"В случае обострения ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров, все подразделения из состава Объединенных сил постоянно готовы к действиям по назначению и способны обеспечить безопасность, жизнь и здоровье гражданского населения, которое пересекает линию разграничения через КПВВ", - отмечают в пресс-центре.

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