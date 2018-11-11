Украинец Усик в Манчестере победил британца Беллью нокаутом и защитил титул абсолютного чемпиона мира. ВИДЕО

Бой закончился нокаутом британца в восьмом раунде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Поединок получился очень напряженным и на протяжении 7 раундов проходил в равной и напряженной борьбе, Беллью и Усик обменивались сильными ударами. При этом украинец спокойно выдерживал удары оппонента, который провел ряд боев в супертяжелом весе. Судьба боя решилась в 8-м раунде, когда Усику удалась "двойка" в самом начале 3-минутки, а в середине раунда украинец уже буквально избивал соперника, отправив того на канвас", - сообщает информагентство.

Таким образом, Усик защитил все пояса по четырем самым престижным версиям в мире бокса - WBC, WBA, IBF, WBO и журнала The Ring.

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Усика уже поздравили Федерация бокса Украины и Национальный олимпийский комитет.



