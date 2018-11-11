За сутки погибли два украинских воина, еще двое ранены, наемники РФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"Оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, который установлен оккупантами, 2 военнослужащих Объединенных Сил погибли, еще двое - получили ранения", - говорится в сводке.

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Как отмечается, наемники РФ обстреляли украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.

Кроме того, из минометов калибра 82 и 120-мм незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. 82-мм минометы захватчики применили и у Новотошковского. Но наибольшую огневую активность НВФ проявили у Марьинки, обстреляв силы ООС трижды в течение суток.

По данным украинской разведки, один террорист уничтожен и восемь ранены.

"11 ноября огневой активности врага на линии соприкосновения не зафиксировано", - добавили в штабе.

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