Скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице театра в Facebook.

"После тяжелой болезни ушла из жизни актриса театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова", - говорится в сообщении.

Прощание с Юлей Волчковой состоится в понедельник 12 ноября.

11:00 - 12:00 – в фойе Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

13:00 – в церкви св. Вознесения, что на Байковом кладбище.

14:00 – в крематории.

Редакция Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким.

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