Заговор военных с целью политических убийств раскрыли в Германии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом сообщает Focus.

По данным полиции, группировка обсуждала убийство главы фракции Левые в бундестаге Дитмар Барч, главы МИД Германии Хайко Мааса, лидера партии Зеленые Клаудии Рот и бывшего президента Йоахима Гаук.

Также сообщается, что у членов группы были секретные запасы оружия и топлива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии ужесточили законодательство о предоставлении убежища

По данным издания, сообщником членов группировки оказался 42-летний сотрудник военной контрразведки, который предупреждал группу об обысках и рассказывал о ходе расследования.

Мужчине уже предъявили обвинения. Дело рассмотрит суд Кельна.

Издание называет заговорщиков неонацистами, поскольку они обсуждали нападения на руководителей объединений иммигрантов. Всего в группировке состояли около 200 человек, отмечает Daily Mail.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варшава и Берлин имеют похожие взгляды на агрессию РФ в Украину, - заявление Меркель и Моравецкого