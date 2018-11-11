"Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении украинской части Трехсторонней контактной группы, которую вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обнародовала на своей странице в Facebook.

"Своими действиями Россия в который раз грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного права и законодательство Украины. Одновременно, как сторона и подписант Минских договоренностей, Российская Федерация в который раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним. ....Ми требуем немедленного внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что РФ в течение 2014-2018 годов не вывела свою технику с временно оккупированных территорий, продолжает спонсировать и поддерживать незаконные вооруженные формирования технически и финансово, а также заблокировала процесс освобождения политзаключенных Кремля, заложников и поиск пропавших без вести на оккупированных ею территориях. Российская Федерация отказывается обсуждать вопрос возвращения под украинский контроль украинско-российской части границы, чем все эти годы значительно усложняет работу подгрупп в Минске.

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"Игнорируя консолидированную позицию мирового сообщества и международных организаций относительно нелегитимного характера отмеченных псевдовыборов и непризнание их результатов, Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе. Псевдовыборы - это провокация, направленная на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на Донбассе", - считают представители Украины в ТКГ.

По их мнению, результаты этих "выборов" являются юридически ничтожными и не могут быть признаны цивилизованным миром. При этом ответственность за последствия этих "выборов" должны нести все причастные к их организации.

"Вся ответственность за разрушительные последствия так называемых внеочередных выборов для последующей имплементации Минских договоренностей полностью возлагается на Российскую Федерацию. Со своей стороны, Украина и в дальнейшем будет прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

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