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11.11.18 13:28

Работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода начнутся с января 2019 года, - КГГА

Работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода между улицами Довженко и Вадима Гетьмана в месте их пересечении с проспектом Победы в Киеве планируется начать в январе 2019 года.

мост,шулявский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 г.", - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

В 2018 году  уже уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с ул. Гетьмана на проспект Победы, продолжается перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на ул. Довженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение закроют на 1,5 года: "В первые дни будет ад на дорогах", - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева"

В КГГА планируют, что работы по реконструкции Шулявского путепровода будут завершены в 2019 году.

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