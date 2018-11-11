Польша предлагает ввести санкции против организаторов "выборов" на оккупированном Донбассе

Заявление с осуждением так называемых выборов и призывом к санкциям опубликовало Министерство иностранных дел Польши 11 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы призываем Европейский союз вместе с другими партнерами немедленно вместе отреагировать путем ужесточения имеющихся ограничительных мер, в частности запретить выдачу виз и заморозить активы лиц, ответственных за организацию так называемых выборов", - говорится в заявлении.

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Также Польша отметила, что так называемые выборы "подрывают усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и несовместимы с Минским соглашениями".

В заявлении подтвердили свое непризнание голосования и подчеркнули, что "выборы" является частью политики российских властей.

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Напоминаем, 7 сентября российские наемники на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые выборы.