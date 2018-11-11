Румыния не признает "выборы" на оккупированном Донбассе

Об этом заявили в посольстве Румынии в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua

"Министерство иностранных дел Румынии не признает легитимность так называемых выборов от 11 ноября 2018 года в контролируемых сепаратистами районах Донецкой и Луганской областей на территории Украины, и решительно осуждает их проведение, что существенно противоречит конституционному строю Украины и взятым на себя обязательствам в рамках Минских соглашений, согласованного формата, который направлен на мирное урегулирование конфликта", - говорится в заявлении.

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"МИД Румынии еще раз подтверждает свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает любые попытки игнорировать международные нормы и подрывать усилия, направленные на достижение мира на востоке Украины", - говорится в документе.

Внешнеполитическое ведомство Румынии также призвало ответственные стороны присоединиться к диалогу для преодоления кризиса на востоке Украины.

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Напомним, Россия назначила "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" на 11 ноября вопреки протестам Украины и предупреждениям международного сообщества.