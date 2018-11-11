Вместо выполнения Минских соглашений Россия закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы", - Волкер

Об этом говорится в микроблоге Twitter посольства США в Украине со ссылкой на Волкера, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель США на востоке Украины - помочь людям, о которых Россия утверждает, что заботится, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею", - говорится в сообщении.

"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", - подчеркнул Волкер.

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"Так называемые "народные республики" не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой", - заявил спецпредставитель Госдепа США.

Напомним, Россия назначила "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" на 11 ноября вопреки протестам Украины и предупреждениям международного сообщества.

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