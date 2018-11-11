США готовы помогать Украине развивать энергетическую инфраструктуру, - министр энергетики Перри

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри во время возложения цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Американский чиновник отметил, что одним из средств почтить людей, которые боролись за свободу, является в том числе и обеспечение экономической свободы в Украине.

"Один из лучших и сильнейших способов это обеспечить - это развивать энергетическую инфраструктуру в Украине", - сказал Перри.

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"Цель нашего визита - передать украинскому правительству, что есть как частные компании Соединенных Штатов, так и правительственные структуры США, которые готовы быть длительными партнерами на этом пути, - отметил министр энергетики США..