Волкер назвал основные нарушения Россией Минских соглашений

Об этом говорится в микроблоге Twitter посольства США в Украине со ссылкой на Волкера, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия ошибочно утверждает, что Украина не выполняет Минские соглашения. В реальности все наоборот", - написал Волкер. Он напомнил, что 5 сентября 2014 года в Минске был согласован Минский протокол, 19 сентября 2014 года Минский меморандум, а 12 февраля 2015 года - комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Россия не совершила "немедленного двустороннего прекращения применения оружия" на востоке Украины (5 сентября 2014 г.), или "прекращения использования оружия" (19 сентября 2014 г.), не осуществила "немедленного и всестороннего прекращения огня" на востоке Украины (12 февраля 2015 г.)", - отметил спецпредставитель Госдепа США.

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"Россия не прекратила "использования всех видов оружия и проведения наступательных операций" (19 сентября 2014 г.) или не осуществила "вывода всех тяжелых вооружений" (12 февраля 2015 г. и 29 сентября 2015 г.) из восточной Украины", - напомнил Волкер.

"Россия не вывела "все иностранные вооруженные группы" из восточной Украины (19 сентября 2014 г.) или "не разоружила незаконные вооруженные формирования" (12 февраля 2015 года)", - подчеркнул он. "Россия не смогла "немедленно освободить всех заложников и незаконно задержанных лиц" (5 сентября 2014 г.) и "освободить и обменять всех заложников и незаконно задержанных" в Украине (12 февраля 2015 г.)", - пишет американский дипломат.

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"Россия не смогла "обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе и контроль со стороны ОБСЕ" или создать зону безопасности в приграничных регионах (19 сентября 2014 г.)", - отметил Волкер.

"Россия не смогла "принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе" (5 сентября 2014 г.), или "гарантировать безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся" (12 февраля 2015 г.)", - подчеркнул спецпредставитель США.

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