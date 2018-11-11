Если бы у экс-министров были не только законопроекты, но и программы действий, то темпы реформ были бы другими, - Сюмар

Об этом написала в Facebook председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Виктория Сюмар, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В начале 2014 года при формировании первого правительства Яценюка я предлагала одной молодой партии с Майдана делегировать своих партийцев на должности заместителей министров в каждое министерство. Тогда такое предложение было воспринято правительством. Но партийцы сказали - нет, потому что "они шулеры". Тогда же я убеждала о необходимости включения новых популярных людей в состав правительства. Я им звонила лично и сама проводила в Раду на голосование... С результатами у большинства - не сложилось. Зато теперь получается с красивыми постами в ФБ и набором правильных слов. Правда, объяснение, почему правильные слова и программы никто не смог реализовать, опять заканчивается фразой - потому что "они все козлы", - отмечает Сюмар.

Она высказывает уверенность, что если бы тогда "молодая партия приняла бы вызов", то "мы бы имели уже хороший кадровый резерв", а "если бы разумные экс-министры имели программы действий вместе с проектами законов и боролись за них", то "темпы реформ были бы другими".

"Ведь, на самом деле, нет никаких "они". Есть мы. Каждый из нас. И все зависит от нас. Возьми и сделай то, во что веришь, в то время, когда Бог тебе дал окно возможностей. Все остальное - красиво, популярно, но не работает", - пишет депутат.

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Она также отмечает: те, кто думает, что "быть во власти комфортно", глубоко ошибаются. "Потому отвечаешь не за себя, а за всех. Но такова цена за защиту информпространства страны и появление украинского медиа, кинопроизводства, новой сцены, радиопространства. И если кто-то думает, что все эти почти 40 законов - это легко... Это постоянная борьба, постоянные враги и постоянные консенсусы. И в результате ценишь больше всего тех, кто делает. Потому что только так можно получить Результат", - подчеркивает Сюмар.

Она также высказала поддержку интеллектуальным программам: "Вполне приветствую. Нужная вещь. Но если интеллектуальная дискуссия начинается с "них козлов" - не верю. Возьми и сделай. Все".

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