Фейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман

Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня непризнанная власть Донбасса провела фейковые выборы - на оккупированной украинской территории, в обход международного права, в обход исторической логики. И агрессор всегда должен помнить: преступления против человечества никогда не остаются безнаказанными!", - заявил премьер-министр.

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Напомним, Россия организовала 11 ноября "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" вопреки протестам Украины и предупреждениям международного сообщества.