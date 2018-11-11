Договорились с Трампом о проведении заседания Комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне, - Порошенко

Об этом глава государства рассказал журналистам по результатам своего рабочего визита в Париж 10-11 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера состоялась встреча и короткое обсуждение на полях форума в том числе с Президентом Соединенных Штатов Америки. По итогам этого обсуждения сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и государственного секретаря США Помпео. Могу акцентировать на договоренности о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу", - сказал Порошенко.

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По словам Президента, в целом на протяжении визита в Париж он провел порядка 40 двусторонних встреч.

Напоминаем, в Париже продолжаются памятные и торжественные мероприятия по случаю сотой годовщины завершения Первой мировой войны, в который участвует Президент Украины Петр Порошенко.

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