Российский суд отказался предоставить Чийгозу и Умерову право ознакомиться с указами о помиловании, - адвокат Полозов. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу адвоката Николая Полозова, судебные акты были вынесены еще 30 октября, "но почтовое извещение с двумя определениями, написанными под копирку, пришло только накануне".

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Он указывает, что фактическое основание отказа в удовлетворении обеих жалоб одинаково: "Президент России в силу положений статьи 91 Конституции РФ обладает неприкосновенностью, статьей 10 установлены, что государственную власть осуществляют как президент, так и суды, а статьей 11 устанавливается разделение властей".

"По логике московских судей, обращение в суд с иском к Администрации президента является нарушением принципа разделения властей, вмешательством в конституционно-правовую и иную деятельность президента. И что самое поразительное, ореолом неприкосновенности президента наделяются и его непосредственно подчиненные чиновники. Как какой-нибудь Вайно или младший помощник старшего референта со Старой площади. И, конечно, Московский городской суд даже не упоминает в своих определениях ссылку на ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, в соответствии с которой, российские власти ОБЯЗАНЫ обеспечить ознакомление Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с указами Путина об их помиловании, поскольку эти указы напрямую затрагивают их права и свободы. Я уже не говорю про статью 18 Конституции РФ", - подчеркивает адвокат.

Он также отмечает, что статья 18 Конституции гласит: "права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРАВОСУДИЕМ". "Как обеспечивается - мы видим", - констатирует Полозов.

Он также сообщил, что 11 ноября прилетает в Киев и планирует встретиться с доверителями, чтобы обсудить дальнейшие действия.

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"В рамках российской юрисдикции у нас еще остается право обращения в Верховный и Конституционный суды. Кроме того, пока решения Европейского суда по правам человека еще отчасти исполняются на территории России, будем реализовывать и этот механизм защиты", - уточнил Полозов.









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Напомним, лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября 2017 года передали Турции, хотя ни тот, ни другой о помиловании не просили.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. При этом прокурор просил для Умерова условное лишение свободы на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком на три года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии Ахтема Чийгоза. Сам Чийгоз слушал приговор в СИЗО Симферополя по видеосвязи.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривал в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.