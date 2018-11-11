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11.11.18 21:14

Только миротворцы обеспечат мир на Донбассе, с Россией договариваться бесполезно, - Порошенко

Президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном предложений Украины о введении миротворцев на оккупированные территории Донбасса.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"По моему глубокому убеждению только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности Минских соглашений, прекратить обстрелы и обеспечить, и заставить если хотите, Россию выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированые на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя, посла. Это точно не приемлемо", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы совместно работаем над тем, чтобы ввести миссию ООН на Донбасс, - Меркель

Президент отметил поддержку позиции Украины партнерами по нормандскому формату - Германией и Францией, а также Великобританией и США.

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