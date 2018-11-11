Только миротворцы обеспечат мир на Донбассе, с Россией договариваться бесполезно, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"По моему глубокому убеждению только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности Минских соглашений, прекратить обстрелы и обеспечить, и заставить если хотите, Россию выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированые на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя, посла. Это точно не приемлемо", - сказал Порошенко.

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Президент отметил поддержку позиции Украины партнерами по нормандскому формату - Германией и Францией, а также Великобританией и США.