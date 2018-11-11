ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, - Климкин

Об этом он заявил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соавторами называющей Россию страной-оккупантом резолюции ООН по Крыму стали более 30 стран, - Джапарова

"По мнению Ангелы Меркель, то, что решение СБ ООН о применении силы часто блокируются, не причина отказываться от ООН. Поддерживаю на 100%! ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, которая тоже заблокирована. Если машина неисправна, ее следует чинить, а если кто-то против - менять механиков",- написал министр.

Также читайте: Суды не всегда соблюдают права человека, рассматривая связанные с конфликтом на Донбассе дела, - выводы миссии ООН

Напомним, 30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой для вооруженной агрессии со стороны РФ, а восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к этому "избирательному процессу".