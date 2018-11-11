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11.11.18 22:57

Сторонники строительства "Северного потока-2" должны помнить, что Россия иногда прекращает поставки газа, - министр энергетики США Перри

Незначительное количество государств Евросоюза, стремящихся реализации российского проекта "Северный поток-2", должны понимать коммерческую нежизнеспособность этого проекта.

Сторонники строительства "Северного потока-2" должны помнить, что Россия иногда прекращает поставки газа, - министр энергетики США Перри

Об этом заявил 10 ноября во время визита в Украину министр энергетики США Рик Перри, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

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"Мы считаем очень важным, чтобы страны-члены Европейского союза понимали, что Россия имеет историю отключения поставок газа, и то, что альтернативные источники поставок важны для будущего развития Европы. Конечно, это понимает и Украины, и любой кто", - ответил Перри на вопрос о шансах блокирования "Северного потока-2".

Как альтернативу он предложил продажу американского сжиженного газа, строительство Трансадриатического газопровода, способного транспортировать в Европу каспийский газ, развитие LNG-терминалов в Хорватии, Румынии, Польше и Италии.

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