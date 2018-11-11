Оккупанты в ОРЛО заявили о явке на "выборах" в 77%, в ОРДО - более 80%

Об этом сообщила "председатель Центризбиркома ЛНР" Елена Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

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Явка "избирателей" на выборах "главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики" составила 80,1%, заявила на брифинге "председатель Центральной избирательной комиссии ДНР" Ольга Позднякова, пишет российский "Интерфакс".

Также Позднякова отметила, что "существенных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было, однако на одном из участков была предпринята попытка нападения на члена избирательной комиссии".

Кроме того, Позднякова сообщила, что всего на выборах проголосовали более 1 млн 600 тыс. жителей "ДНР".

Отметим, что председатель СБУ Василий Грицак накануне сообщил, что результат псевдовыборов уже известен: в "ДНР" победит Денис Пушилин, а в "ЛНР" - Леонид Пасечник. Явка на так называемых "выборах" в ОРДЛО, по прогнозу главы СБУ, должна была составить 70%.

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Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.