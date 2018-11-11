Пока Россия не преодолеет болезни империализма, пепел Первой мировой будет тлеть, - Яценюк

Такое мнение высказал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в сотую годовщину завершения Первой мировой войны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

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"Первая мировая война унесла миллионы украинских жизней... Сегодня вспоминаем столетие ее завершения. Об этой войне говорят, что она положила конец империям. Говорят, что воспоминание о ней далек для нашего поколения. Но на самом деле эта война - рядом. Империи упали, но одна сохранилась", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Не исчезла агрессивная Российская империя, отметил лидер НФ: "Она перевоплотилась в империю Советскую. Советскому Союзу наследует теперь Россия Владимира Путина".

По его мнению, "пока вся Россия не преодолеет глубокой болезни империализма, пепел Первой мировой будет тлеть". "Пепел этой войны будет тлеть и до тех пор, пока вся Европа не осознает, что без свободной Украины у союза европейских народов не будет безопасного будущего", - подчеркнул он.

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