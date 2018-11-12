Защиту психического здоровья украинцев должны включить в общую политику и планы в области здравоохранения, - Супрун

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице руководительницы здравоохранительного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Планируем создание "Линии жизни" и в Украине. Это будет общенациональная служба поддержки, куда каждый украинец в момент личного кризиса сможет обратиться за помощью. Важно, чтобы это была единая всеукраинская линия, которая объединит усилия многих специалистов, организаций, используя опыт того, что уже наработано в Украине и мире", - подчеркнула Супрун.

Она отметила, что "Lifeline Australia" - линия помощи, которая ежегодно оказывает психологическую поддержку более одного миллиона австралийцев. Сейчас там работают около 40 центров, которые охватывают 60 населенных пунктов по всей стране.

"Каждый может получить психологическую помощь в любое время, ведь линия работает в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год), звонки бесплатные и полностью анонимные... В Австралии благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Уверена, что создание единой горячей линии в Украине поможет спасти жизнь многим украинцам", - сообщила и.о. министра.

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Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы максимально ускорить процесс имплементации такой практики в нашей стране. Он предусматривает перевод протоколов оказания психологической помощи, которые используют специалисты австралийской службы.

"Кроме этого, при поддержке посольства Австралии в Украине будет начат отбор кандидатов - будущих тренеров работников линии", - отметила Супрун.

Она напомнила, что проблемы с психическим здоровьем могут возникнуть на любой стадии жизни у всех категорий населения, "именно поэтому охрана психического здоровья граждан должна быть включена в общую политику и планы в области здравоохранения".

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