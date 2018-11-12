Человек погиб при пожаре в частном доме на Днепропетровщине, - ГСЧС

По указанному адресу было направлено дежурное отделение 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении вспомогательной надворной постройки.
Пожар локализован в 11:05 и ликвидирован в 11:40.
Во время тушения пожара в подвальном помещении здания пожарными обнаружено обгоревшее тело погибшего владельца частной усадьбы 1968 года рождения.
К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.