С сегодняшнего дня в некоторых школах Кривого Рога вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщили в Криворожской мэрии.

Как отметили в мэрии, вынужденные каникулы вводят в тех заведениях, которые отапливаются котельными госпредприятия "Криворожская теплоцентраль", и называют это "вынужденным шагом".

По данным местных властей, по состоянию на 11 ноября без тепла в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2000 домов, которые отапливаются от предприятия "Криворожская теплоцентраль".

Как пояснили в мэрии, предприятие "Криворожская теплоцентраль" руководствуется Фондом госимущества Украины и не подконтрольно городской власти, а город стал "заложником ситуации".

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10 ноября в ГП "Криворожская теплоцентраль" заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, но "Криворожгаз" "блокирует поставки газа".

В то же время в ПАО "Криворожгаз" заявили, что НАК "Нафтогаз Украины" не выделил лимиты газа для ГП "Криворожская теплоцентраль" из-за долгов прошлых лет, поэтому "Криворожгаз" "не имеет ни основания, ни возможности распределять газ". Сумма долга в официальных заявлениях предприятий не называется.

В начале прошлого отопительного сезона Кривой Рог также страдал от проблем с теплоснабжением. Тогда в Днепропетровской облгосадминистрации заявляли, что полмиллиона жителей Кривого Рога и Павлограда остались тепла из-за долгов ТКЭ за газ и назвали это "саботажем".