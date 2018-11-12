"Выборы" в ОРДЛО нелегитимны и не имеют никаких правовых последствий, - ЦИК

Об этом говорится в заявлении ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Центральная избирательная комиссия отмечает, что "выборы", проведенные 11 ноября 2018 г. на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными. Ведь они организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права. В результате указанные "выборы" не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий. Следовательно, ЦИК категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных "выборов". Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса", - говорится в заявлеении.

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Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.