США продолжают противодействие "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку", - министр энергетики США Перри на встрече с Гройсманом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в понедельник в Киеве.

"США продолжают противодействие "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку". И причины очень понятны: граждане Украины и Европы не должны стать заложниками поставки энергоресурсов из одного источника", – подчеркнул Р.Перри.

По его словам, США готовы работать как партнеры с Украиной в энергетической сфере.

В свою очередь глава украинского правительства отметил большую заинтересованность в такой совместной работе, заявив о широком спектре возможностей для расширения сотрудничества в энергетической сфере между Украиной и США.

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"Все, что касается добычи украинского газа, взаимодействия в управлении украинской ГТС, углубления сотрудничества в атомной сфере и во многих других сферах, где имеем абсолютно хорошие возможности вместе быть сильнее", – перечислил возможные направления для партнерства В.Гройсман.

Как известно, Соединенные Штаты уже долгое время отмечают, что проект второй ветки "Северного потока" нарушает энергетическую безопасность в Европе. Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал в связи с этим Германию и призвал Берлин покупать американский газ.

Американцы не исключат введение санкций против компаний, связанных с проектом, хотя они отмечают, что это один из возможных вариантов.

Согласно замыслу, газопровод Nord Stream 2 должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию, в обход Украины и Польши. В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Против проекта выступают, в частности, Польша, Украина, страны Балтии и Словакия. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего Nord Stream 2 может стать убыточным для Газпрома. Планируемый Россией газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря в следующем году.