Украина видит широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества с США в энергетической сфере, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе встречи с министром энергетики США Риком Перри в Киеве в понедельник.
"Мы видим широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной", - сказал он.
Украинский премьер добавил, что такое сотрудничество касается добычи украинского газа, ее газотранспортной системы, а также атомной энергетики.
Он также добавил, что Украина ценит позицию США по поддержке в сложный для нее период.
"Наше системное взаимодействие с Министерством энергетики США дало возможность выстоять в непростое время и сегодня нарастить возможности нашей энергетической системы", - сказал Гройсман.