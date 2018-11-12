Макрон и Меркель осудили незаконные псевдовыборы на оккупированной части Донбасса

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в заявлении, которое обнародовала пресс-служба немецкого правительства, Макрон и Меркель отметили, что "незаконные и нелегитимные так называемые выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вопреки многочисленным призывам мирового сообщества, противоречат духу Минских договоренностей и декларации глав государств и правительств четырех держав "нормандского формата", согласованной ими одновременно с Минским комплексом мероприятий в феврале 2015 года".

Макрон и Меркель подчеркнули, что "проведение так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины", говорится в заявлении.

Оба руководителя отметили, что "выборы" в упомянутых регионах могут проходить только в соответствии с Минскими договоренностями, и, таким образом, в соответствии со стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.

Они также приветствовали продление украинским парламентом по инициативе Порошенко до 31 декабря 2019 года действия закона о так называемом "особом статусе" этих регионов (так неофициально называют закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, определяющем временный порядок организации местного самоуправления там, но не предусматривающем никакого специального статуса – ред.).

Руководители Франции и Германии также решительно поддержали обмен удерживаемыми лицами и освобождение политических заключенных до конца нынешнего года, сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

На оккупированных территориях Донбасса 11 ноября прошли псевдовыборы главарей поддерживаемых Россией вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением незаконных "выборов" на оккупированной части Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию ожидает ужесточение международных санкций за организацию 11 ноября так называемых выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

США назвали запланированные на 11 ноября выборы в ОРДЛО "бутафорскими".

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер сообщил, что вооруженным группировкам "ДНР" и "ЛНР" нет места в "минском процессе".