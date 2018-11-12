В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, такое мнение в понедельник высказал первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

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"Я думаю, что самое время сейчас, пока еще не поздно, киевскому правительству и президенту понять, что надо вести переговоры с законно избранной властью Донецка и Луганска. Они должны стать участниками этих переговоров, если украинские власти не хотят окончательно потерять эти территории", - отметил российский сенатор.

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Он добавил, что попытки вернуть ОРДЛО силовым путем "под юрисдикцию Украины закончатся весьма печально". Последствия могут стать тяжелыми и для всего европейского миропорядка.

Джабаров также назвал результаты выборов "абсолютно ожидаемыми". "Явка была очень высокая. Такой явки давно нигде не было. Это говорит о том, что в Донецке и Луганске поддерживают тот курс, который проводило их руководство до этого [до выборов]", - сказал первый зампред международного комитета СФ РФ.

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Джабаров не согласился с заявлениями представителей ряда западных стран, что выборы подрывают минские соглашения. "Я не могу понять, каким образом они подрывают минские соглашения. В минских соглашениях эта тема вообще не прописана", - сказал парламентарий.

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