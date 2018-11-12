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12.11.18 11:57

Глава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты

Украина должна вернуться к государственному регулированию цен и снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания.

продукты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин написал на странице в Facebook.

"…Считаю целесообразными такие меры: внедрение пониженной ставки НДС на продукты питания, внедрение по аналогии с европейскими странами максимальной торговой наценки… обеспечение государственного контроля за ценообразованием на потребительском рынке Украины (возобновление работы Государственной ценовой администрации)", – написал он, отметив, что замедление потребительских цен будет благоприятствовать комплексному пересмотру политики ценообразования на продукты питания.

В отношении госрегулирования максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% цены от производителя, на другие товары – не выше 30%, на импортные товары – не более 30% от таможенной цены, уточнил Данилишин.

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Отметим, с октября 2016 года правительство ввело "пилотный" проект по отмене государственного регулирования цен на продукты питания, а в 2017-м Кабинет министров отменил такое регулирование. В Украине госрегулирование цен действовало на детское питание, хлеб, муку, сахар, крупы, мясомолочные продукты, яйца, подсолнечное масло и другие продукты.

Глава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты 01
Глава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты 02
Глава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты 03
Глава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты 04

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