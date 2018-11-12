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12.11.18 11:59

Муниципальная няня - это бонус, который не будет лишать права на декретные выплаты и отпуск, - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил о безосновательности слухов о якобы отмене декретных выплат при пользовании услугами муниципальной няни.

Муниципальная няня - это бонус, который не будет лишать права на декретные выплаты и отпуск, - Рева

"Они (те, кто распространяет слухи об отмене денег на декретный отпуск. - Ред.) привязывают наши дополнительные меры по социальной защите семей с детьми, в частности, введение понятия муниципальная няня, перекручивают и говорят, что это на замену государственной помощи . Будет государственная помощь и муниципальная няня", - подчеркнул министр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

По словам чиновника, "государственная помощь у нее (семьи. - Ред.) остается, а если захочет воспользоваться такой опцией, как муниципальная няня, - это дополнительный бонус".

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"Это же касается отпуска по уходу за ребенком - хочет иметь няню в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочет выйти на работу и иметь няню - будет такая возможность", - пояснил Андрей Рева.

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