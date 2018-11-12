Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в соседний венгерский город, - Москаль. ВИДЕО

Об этом Москаль сообщил журналистам перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу (паспортов. - Ред.) в соседний венгерский город Кишварда (город в регионе Северный Альфёльд на востоке Венгрии. - Ред.). Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде и там принимают (гражданство. - Ред.)", - заявил он, добавив, что на экономику Закарпатья это никак не влияет.

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Напоминаем, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.