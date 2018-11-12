После признания "выборов" в ОРДЛО Россией может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "112 Украина" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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Он отметил, что организация и проведение "выборов" были проведены с целью легитимизации оккупационного режима и заменить тех вожаков, которые непосредственно принимали участие в военных действиях и убийствах людей, на те лица, которых условно можно отнести к представителям интеллигенции.

Он отметил, что относительно организаторов псевдовыборов должно быть возбуждено ряд уголовных дел.

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"В отношении организаторов, я так понимаю, будет открыт ряд уголовных дел: это и подрыв государственного суверенитета, посягательство на территориальную целостность. Относительно людей, которые обеспечивали с технической точки зрения проведение этого шоу, я думаю, будут открыты уголовные дела, но по какой мотивации - я не знаю", - заявил Тука.

По его мнению, результаты псевдовыборов могут быть признаны в России.

"За этим может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - предупредил Тука.

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Относительно реакции других стран на "выборы" Тука заявил: "Это фактически выход из Минского процесса, но какая будет реакция других стран, принимающих участие непосредственно в этом процессе, ведь там привлечена не только Россия, мне пока предвидеть трудно... Надеюсь, что давление будет увеличиваться, введенные санкции (против России. - Ред.) будут эффективнее и, самое главное, будет эффективным контроль относительно соблюдения уже введенных санкций".