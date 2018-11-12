Состояние экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

"Правительство приняло решение о повышении тарифов на газ. Был ли у правительства выбор между хорошим и плохим сценариями? Нет, правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим, между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности. Это примерно как между Сциллой и Харибдой", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За пять лет мы можем выйти на сильную экономику", - Гройсман

Вместе с тем, Президент отметил, что вряд ли можно было отказаться от повышения тарифов, поскольку для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ.

"Можно ли было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ. Состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов. Мы бы так и сделали, если бы не должны были в 2019-2020 гг преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов", - сообщил Порошенко.