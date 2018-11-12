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12.11.18 12:21

Состояние экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко

Состояние украинской экономики позволяет отказаться от привлечения кредитов международных финансовых организаций, однако власти вынуждены их привлекать для погашения пиковых выплат по старым долгам.

Состояние экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

"Правительство приняло решение о повышении тарифов на газ. Был ли у правительства выбор между хорошим и плохим сценариями? Нет, правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим, между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности. Это примерно как между Сциллой и Харибдой", - сказал он.

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Вместе с тем, Президент отметил, что вряд ли можно было отказаться от повышения тарифов, поскольку для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ.

"Можно ли было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ. Состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов. Мы бы так и сделали, если бы не должны были в 2019-2020 гг преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов", - сообщил Порошенко.

Состояние экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко 01

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