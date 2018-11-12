Данные о российском шпионе Австрии передала Великобритания, чтобы отдалить ее от России, - Kleine Zeitung

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщило австрийское издание Kleine Zeitung.

Как отмечает издание, Великобритания передала информацию Австрии о русском шпионе из политических побуждений, в частности, чтобы отдалить Австрию от России.

Также издание связывает решение Британии с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

Ранее министр обороны Австрии Марио Кунасек отметил, что информацию о шпионаже австрийского военного они получили от спецслужб других стран.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..

В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.

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