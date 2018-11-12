"Укрлендфарминг" Бахматюка внедряет новые технологии определения качества зерна на своем элеваторе-рекордсмене

На самом крупном элеваторе страны, принадлежащем группе компаний Олега Бахматюка, установлено оборудование, которое позволяет определить качество зерна по двадцати критериям за одну минуту. Об этом сообщила директор Степановского элеватора "Агротерминал Констракшн" Оксана Васильченко, пишет УНИАН. "В производственной лаборатории терминала установлено самое современное оборудование, например, один из лучших приборов для проведения анализа качества зерна – Infratec, который позволяет определить класс зерна за одну минуту", - сказала Васильченко. Так, Infratec анализирует качество зерна более чем по 20 показателям. В частности, прибор может определить класс пшеницы всего за минуту по таким показателям, как белок, содержание крахмала, клейковины и влажность.





Кроме того, Васильченко отметила, что этот элеватор обеспечивает полный цикл – от приема зерна с поля, лабораторных исследований, очистки и сушки, до отправки его в порты. При этом, как уточнила заведующая лабораторией Степановского элеватора Алла Лякутина, лаборатория, в которой проводятся исследования качества зерна и определяется его класс, является самой современной в Украине. "Перед отправкой зерна на хранение проводим лабораторное исследование. После чего культуры сортируются по классам. Каждый класс имеет отдельные силосы для хранения. На элеватор мы можем принимать такие культуры как пшеница, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс", - отметила Лякутина.

Васильченко добавила, что общая мощность элеватора составляет 488 тыс. тонн единовременного хранения. При этом ежесуточно он может принимать 11 тыс. тонн зерна и отгружать до 70 вагонов, или 5 тыс. тонн, что делает его самым большим в Украине комплексом по хранению и отгрузке зерновых. "Единовременно мы можем принимать на элеватор три культуры, и это на сегодняшний день составляет 11 тыс. тонн, также проводим очистку и сушку зерна. У нас есть мощности, чтобы каждый день отгружать до 70 вагонов за сутки, а это около 5 тыс. тонн. Это самый высокий показатель в Украине. Сейчас элеватор загружен на 80%, и если "Укрзализныця" не подведет, то сможем принять весь объем кукурузы, выращенный предприятиями холдинга, до 20 ноября", - уточнила Васильченко.

По ее словам, во время уборочной компании элеватор работает круглосуточно и принимает зерно не только с предприятий группы компаний "Укрлендфарминг", но и от сторонних поклажедателей. Как сообщал УНИАН, ранее "Укрлендфарминг" благодаря новым технологиям увеличил пропускную способность элеватора в Житомирской области до 130 тыс. тонн. В августе "Укрлендфарминг" открыл дополнительную линию приема на элеваторе "Зернопром Агро" в Житомирской области, что позволило увеличить общую мощность одновременного хранения зерновых до 70 тыс. тонн. "Укрлендфарминг" ожидает, что рост урожая кукурузы в 2018 году составит минимум 15%, что стало возможным благодаря отличным погодным условиям, а также использованию новых технологий питания и защиты растений.

Справка УНИАН. "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. Группа компаний насчитывает 11 территориальных кластеров по земледелию в 22 областях Украины, а также сеть элеваторов, семенных заводов, птицефабрик, ферм, мясокомбинатов и селекционных хозяйств. По оценкам Антимонопольного комитета Украины, "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) управляет крупнейшим в стране банком плодородного чернозема.

Собственником группы является Олег Бахматюк.



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