Украинцы увидят первые результаты реформ в 2019 году, - Гройсман

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, выступая на ежегодном заседании Совета регионального развития, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 2019 году мы будем иметь первые успехи в реформе медицины, мы будем иметь первые успехи в реформе образования, мы будем строить больше украинских дорог, почти вдвое больше, чем это было в 2018 году. Мы сможем повысить социальные стандарты. Мы сможем двигаться дальше, в том числе вводить новые возможности относительно нашей энергетической независимости", - сказал Гройсман.

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По его словам, сейчас открыты все возможности для увеличения объемов добычи украинского газа, чтобы не зависеть в этом плане от ни одной страны в мире.

Гройсман также отметил, что ключевым вызовом для стабильности в следующем году является популизм, безответственная риторика некоторых политиков. Поэтому сейчас власти сосредоточиться на проведении реформ.