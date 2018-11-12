Во время "выборов" в ОРДЛО бюджетникам рассылали эсэмэски с угрозами, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом на брифинге сообщил спикер МОУ полковник Дмитрий Гуцуляк, приводя данные Главного управления разведки.

По его словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под видом так называемых "выборов глав ДНР/ЛНР и депутатов народных советов республик" российские оккупационные администрации прилагали значительные усилия для приведения к власти своих "марионеточных режимов".

"Кроме масштабной агитации в местах размещения избирательных участков, якобы за счет так называемого "республиканского руководства", происходила продажа продуктов питания по сниженной стоимости, в частности: социальный хлеб - 5 рос. рублей (обычная стоимость 10 рос. рублей); мясо птицы - 55 рос. рублей (обычная стоимость 105 рос. рублей). Гражданам, нуждающимся в социальной защите (пенсионеры, инвалиды) на избирательных участках выдавали бесплатные продуктовые наборы (крупы, хлеб, консервы)", - сказал он.

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Кроме того, добавил Гуцуляк, сотовый операторо связи "Лугаком" направлял сообщения абонентам о возможности получения вблизи избирательного участка бесплатной карточки пополнения счета на сумму 50 или 100 рос. рублей в случае участия в "волеизъявлении".

"Вместе с тем на работников бюджетной сферы осуществлялось психологическое воздействие путем отправки смс-сообщений с угрозами увольнения с рабочих мест в случае отказа от голосования и неявки на избирательные участки", - отметил представитель Минобороны.

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