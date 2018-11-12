Не переживайте из-за цен на тепло. Все то, что нужно, заплатит государство, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом он заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве.
"Мы защитим все малообеспеченные семьи. Не переживайте из-за цены тепла, все то, что нужно, заплатит государство, и на ваших счетах это никоим образом не отразится", - сказал Гройсман.
"С 1 января мы уже начинаем монетизацию субсидий", - напомнил глава правительства.
"Это даст возможность и отдавать часть средств, которые люди сэкономили, и, в том числе, монетизировать для каждой украинской семьи, чтобы люди конкретно знали, что у них есть счет в банке, туда поступили средства, и эти средства можно направлять на эти потребности", - пояснил Гройсман.
"Мы ввели электронный перечень субсидиантов, никогда не было этих возможностей, и всегда эта система была очень закрытой, но мы сейчас ее открыли и все становится абсолютно публичным", - подчеркнул он.
Ранее Гройсман выразил надежду до осени 2019 года, то есть до начала следующего отопительного сезона, провести 100%-ную монетизацию.