Семью не променяю ни на должность городского головы, ни на какую-то другую, - Ярославский об участии в выборах

Об этом он заявил в интервью программе "Светская жизнь" Кати Осадчей, отвечая на вопросы ведущей о своем возможном выдвижении на пост мэра Харькова, передают "Украинские новости".

"Об этом говорят уже не один десяток лет, но я всех успокаиваю и говорю: я свою семью не променяю ни на должность городского головы, ни на какую-то другую еще выше", - сказал Ярославский в ответ на вопрос Осадчей.

На реплику ведущей, что сейчас модно баллотироваться в президенты и ожидается около двух десятков кандидатов, Александр Ярославский сказал: "Я в этом модельном бизнесе не принимаю участия".

Александр Ярославский - известный украинский бизнесмен, родом из Харькова. Владелец и президент группы DCH, созданной более 20 лет назад и объединяющей компании таких секторов экономики, как финансы, промышленность, девелопмент, транспорт и др. Общая сумма инвестиций Ярославского только в экономику Харьковского региона превышает $1 млрд. Генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012: вложил в подготовку города к турниру более $ 300 млн.