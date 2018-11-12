В ГФС разоблачили мошенническую схему, которую используют застройщики, - Бамбизов

Об этом в блоге на ЛIГАБiзнесIнформ сообщил и. о. заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.

"Схема…наработана годами. На рынок выходит не строительная компания - а частный застройщик, физическое лицо, которое строит "для себя". Получает привлекательный земельный участок (каким образом физическому лицу его предоставляют - большой вопрос к местной власти). Затем владелец земли привлекает компанию-застройщика (уже юридическое лицо), с которой заключается договор генподряда. Тот ограждает участок зеленым забором, нанимает рабочих (по большей части - нелегально, без оформления трудовых отношений), от своего имени вывешивает паспорт новостройки и открывает отдел продаж. Людям предлагают приобрести имущественные права на будущую недвижимость. Какого качества будет это жилье и не будет ли представлять опасность для жителей - эти вопросы на фоне слишком привлекательных цен автоматически опускаются. Недопроданные квартиры в доме, введенном в эксплуатацию, реализуются через договор покупки-продажи недвижимого имущества у нотариуса. Опять же, продажа - от имени физического лица - владельца. При этом стоимость объекта, что фиксируется по договору, существенно занижается", -- рассказал детали Евгений Бамбизов.

Объемы налоговых обязательств, которые платят физическое лицо и строительная компания, отличаются почти в десять раз. Физическое лицо, что строит жилье для собственных нужд, в случае продажи имущественных прав или самого жилья, только что построенного, платит государству (и на этапе строительства, и на этапе продажи уже введенных квадратных метров) налог на доходы физических лиц (5%) и военный сбор (1,5%). В то время как юридическое лицо - компания-застройщик - должно заплатить налог на прибыль (18%), единый социальный взнос (22%) и НДС (20%).

"Вот и ответ, почему новостройки могут отличаться по цене в разы. А также - по качеству", - отмечает в. о. заместителя Главы ГФС Евгений Бамбизов. По его словам, ГФС обратила внимание на две с половиной тысячи физических лиц, которые "для себя" настроили и продали почти 3,5 млн квадратных метров жилья. Это свыше 12 тыс. объектов, в которых больше 40 тыс. квартир. Причем, 88 физических лиц оказались владельцами 50 и более объектов. "Мы начинаем проверку таких "микробизнесменов". Убежден: мошенникам, которые обманывают государство, разрушают рынок и подвергают опасности покупателей, не место в строительном бизнесе", - отметил налоговик.