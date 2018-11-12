2,5 тыс. приговоров и 60 млрд, возвращенных в бюджет, - Луценко рассказал о результатах борьбы с коррупцией. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко сказал во время выступления на заседании Совета регионального развития в понедельник.
"Благодаря совместной самоотверженной работе ГПУ, МВД, СБУ и ГФС мне не стыдно смотреть в глаза украинцам и, думаю, что власти в целом также. Потому что у нас есть 2500 не намерений, а приговоров по коррупции, которые вступили в законную силу за время, пока я состою в своей должности", - заявил Луценко.
Он также добавил, что за это время решениями судов в госбюджет было возвращено уже 60 млрд грн. При этом он допускает, что до конца этого года эта сумма может вырасти.
"Мы имеем также около 100 тысяч га земли, возвращенной из "грязных рук" в государственную или коммунальную собственность", - сообщил Луценко.
Кроме того, возвращено множество объектов. По его словам, в течение прошлого года только в городе Днепр в государственную собственность были возвращены 102 объекта недвижимости, а в текущем году - уже около 80.
"Порядок наводим. Почему тогда нас так остро критикуют? Потому что, с моей точки зрения, затянулись ожидания результатов от САП и НАБУ. Три года существования этих институций пока не вылились ни в один серьезный приговор и серьезное возвращение денег в бюджет", - считает Луценко.
Полное выступление Генпрокурора Луценко на заседании Совета регионального развития.