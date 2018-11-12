2,5 тыс. приговоров и 60 млрд, возвращенных в бюджет, - Луценко рассказал о результатах борьбы с коррупцией. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко сказал во время выступления на заседании Совета регионального развития в понедельник.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Благодаря совместной самоотверженной работе ГПУ, МВД, СБУ и ГФС мне не стыдно смотреть в глаза украинцам и, думаю, что власти в целом также. Потому что у нас есть 2500 не намерений, а приговоров по коррупции, которые вступили в законную силу за время, пока я состою в своей должности", - заявил Луценко.

Он также добавил, что за это время решениями судов в госбюджет было возвращено уже 60 млрд грн. При этом он допускает, что до конца этого года эта сумма может вырасти.

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"Мы имеем также около 100 тысяч га земли, возвращенной из "грязных рук" в государственную или коммунальную собственность", - сообщил Луценко.

Кроме того, возвращено множество объектов. По его словам, в течение прошлого года только в городе Днепр в государственную собственность были возвращены 102 объекта недвижимости, а в текущем году - уже около 80.

"Порядок наводим. Почему тогда нас так остро критикуют? Потому что, с моей точки зрения, затянулись ожидания результатов от САП и НАБУ. Три года существования этих институций пока не вылились ни в один серьезный приговор и серьезное возвращение денег в бюджет", - считает Луценко.

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