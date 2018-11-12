У нас те же враги, что и сто лет назад - "Москва, свои популисты и ультрапатриоты, для которых нет ничего слаще, чем свергнуть свое государство", - Луценко

Об этом Луценко заявил на заседании Совета регионального развития в понедельник в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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"2018 год - это столетие Украинской народной республики. Столетие побед и столетие исторического поражения украинской нации в борьбе за свое государство... По моему убеждению, у нас те же самые враги. Москва и свои популисты и ультрапатриоты, для которых нет ничего слаще, чем свергнуть свое же государство", - заявил Луценко.

Также Генпрокурор считает, что Украина практически проиграла информационную войну России. "Если мы и дальше будем молчать о достижениях, о которых сегодня много говорится и еще о большем не сказано - мы окончательно проиграем информационную войну. Давайте я посмею вам сказать - мы ее практически проиграли. Все российские и олигархические телеканалы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все и уже вот-вот ее объявят failed state (государство, которое не состоялось. - Ред.)", - заявил он.

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"И сегодня уже навязано бедным людям, которым, негде правды деть, живется трудно, что это не Путин виноват, а Порошенко уже виноват в войне, что это не Янукович виноват в разграбленной стране, а генеральный прокурор, который забрал у него деньги. Уже виноваты не те, кто проклинает власть, а те, кто пробует хоть что-то строить. Говорят, святой Петр – без всяких аналогий, Петр Алексеевич, – говорил про "подпоясанный ум". Именно подпоясанного ума сегодня Украине не хватает", - заявил Луценко.