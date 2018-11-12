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12.11.18 15:47

Радиостанции перевыполняют квоту на украинский язык на 24%, - Порошенко

По информации Президента Украины Петра Порошенко, после подписания закона о квотах на украинский язык радиостанции перевыполняют установленную законом квоту на использование украинского языка на 24%.

Радиостанции перевыполняют квоту на украинский язык на 24%, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Два года назад я подписал закон об украиноязычных квотах на радио. И в течение этих двух лет радиостанции перевыполняют установленную законом квоту на 24%. Общий объем украинских песен в эфире общенациональных радиостанций составляет 54%.

Радуюсь, что у нас появилось больше авторов и исполнителей - творческая среда буквально взорвалось новыми песенными проектами и музыкальными коллективами. Радиостанциям есть что транслировать, а украинцы хотят слушать песни на родном языке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35%

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