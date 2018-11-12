Адвокаты заявили об "ухудшении здоровья" Кернеса - суд перенесли на 23 ноября

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в суде.

"На заседание прибыли прокуроры, обвиняемые - это охранники Кернеса Виталий Блинник и Евгений Смицкий, защитники, потерпевший Сергей Ряполов и его представитель. Кернес не явился. В суд поступило ходатайство защитников Кернеса о переносе заседания и заявление об ухудшении его состояния здоровья", - отметили в суде.

Прокурор и потерпевший Ряполов настаивали на затребовании документов о здоровье Кернеса и его обязательной явке в суд.

"Из-за невозможности рассмотрения дела в отсутствие Кернеса суд перенесли на 23 ноября на 11:00", - пояснили в суде.

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При этом в суд также поступило сообщение о рассмотрении сегодня в 16:00 в Верховном суде ходатайства защитников Кернеса об изменении подсудности.

По словам представителя потерпевшего Татьяны Зелькиной, это третье ходатайство такого рода, в первых двух защите было отказано.

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Напомним, 24 октября стало известно, что Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства о переносе рассмотрения апелляции на решение Киевского райсуда Полтавской области по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого из Апелляционного суда Полтавской области в другой суд.

До этого Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Всех троих обвиняли в пытках активистов Майдана в 2014 году. Судья пояснил, что решение было принято после того, как прокуроры семь раз подряд не явились в суд.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

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2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

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