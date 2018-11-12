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12.11.18 16:51

Незаконные "выборы" на Донбассе - это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что проведение 11 ноября нелегитимных "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, за которыми стоит Российская Федерация, фактически означает выход РФ из ранее заключенных договоренностей.

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"Я считаю, что этим событием РФ продемонстрировала, что она не просто не планирует выполнять какие-либо договоренности, а это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей и демонстрация ее одностороннего выхода из мирных переговоров, которые предусматривали политико-дипломатическим путем решить проблему оккупированных территорий", - сказал А.Парубий журналистам в понедельник в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Верховная Рада принимать какие-либо постановления относительно так называемых выборов, председатель украинского парламента сказал: "Это ничтожное событие для того, чтобы принимать по нему постановления".

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