Парубий: "Идеальное окно" для вступления Украины в ЕС будет в 2025-2027 годах

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал журналистам в понедельник в Вильнюсе.

"В 2025 году председательствовать в ЕС будет Польша, а в 2027 году – председательствовать в ЕС будет Литва, и мы вместе трактуем, что это будет идеальное окно возможностей для принятия важных стратегических решений для Украины, в частности для вступления в ЕС", - сказал Парубий.

Он отметил, что представленная на межпарламентской ассамблее Украина-Литва-Польша инициатива Украины-2027 как раз предусматривает данное стремление.

"Наша договоренность состоит в том, чтобы мы совместно сначала на трехстороннем уровне разработали тот план мероприятий, который должна сделать Украина для достижения своей цели вступления в ЕС, и какой план должны выполнить Польша и Литва для помощи Украине и распространения этой идеи среди других европейских партнеров", - сказал спикер украинского парламента.

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